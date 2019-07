MERSİN Ünlü ozan adına düzenlenen şampiyonada 21 madalya aldılar

Ünlü ozan adına düzenlenen şampiyonada 21 madalya aldılar Mersin 'in Erdemli ilçesinde 21 sporcu Kırşehir 'de ünlü halk ozanı Neşet Ertaş adına düzenlenen şampiyonada 21 madalya alarak büyük bir başarıya imza attı.Erdemli ilçesinde milli antrenör Fevzi Arslan yönetimindeki Wushu Kungfu Arena Spor Kulübü'nün 21 sporcusu, Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 21-22-23 Haziran tarihleri arasında Neşet Ertaş adına düzenlenen şampiyonaya katıldı. Yüzlerce sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Erdemlili sporcular 21 madalya alarak büyük bir başarıya imza attı.Antrenörü Fevzi Arslan, 21 sporcuyla katıldıkları şampiyonadan 21 madalya ile dönmenin kendilerini çok sevindirdiğini ve sporcuları tebrik ettiğini belirterek, 9 ilden 19 kulüp ve 200 sporcunun katıldığı şampiyonaya 21 sporcumuzla katıldık.11 birincilik, 7 ikincilik ve 3'üncülük kazanarak toplamda 21 madalya alıp ilçemize döndük. 21 sporcumuzla katıldığımız şampiyonadan 21 madalya ile dönmek büyük bir başarıdır dedi.Erdemli'de her geçen gün spora olan ilgi arttığını ifada eden Arslan, Kulüp olarak ülkemizde düzenlenen bütün şampiyonlara katılmaya çalışıyoruz. Katıldığımız şampiyonalardan başarıyla dönmek bizleri çok mutlu ediyor. Bizlere her zaman destek veren kaymakamımıza, Halk Eğitim Merkezi Müdürümüze, İlçe Spor müdürümüze ve Milli Antrenörümüz Nadide Şahin ve Ali Şahin hocalarımıza çok teşekkür ederim. İnşallah bu başarı Yurtdışında düzenlenen şampiyonalarda da olur ve Erdemli halkını bir kez daha mutlu etmeyi başarırız diye konuştu.