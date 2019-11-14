Haberler » Güncel » Mersin ürdünlü çocuğa 'tokat' olayıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı - Haber

Mersin ürdünlü çocuğa 'tokat' olayıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Ürdünlü çocuğa 'tokat' olayıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktıMersin'de bir sitede Ürdünlü çocuğa yönelik tokat olayıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

14.11.2019 17:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:51
Ürdünlü çocuğa 'tokat' olayıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
'de bir sitede Ürdünlü çocuğa yönelik tokat olayıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde camları kırılan Ürdünlü ailenin evinin önünde bir grubun beklediği görüldü.
'deki bir sitede 5 Ekim'de Ürdünlü ailenin çocukları ile diğer ailelerin çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışmaya aileler de dahil oldu. Bu sırada kalabalığın yanına gelen Nadir Kızılbulut, Ürdünlü A.T.O.A.K. isimli çocuğa sert bir tokat attı. Aldığı darbeyle çocuk yere yığılırken, bu kez aileler arasında kavga çıktı. İhbar üzerine siteye polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri tarafları ayırdı. Bu sırada bir site sakini, Kızılbulut'un küçük çocuğa tokat attığı anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla Kızılbulut'un küçük çocuğa tokat atması tepki çekti. Ürdünlü çocuğa tokat atıp, babası ve ablasını darp ettiği, evlerinin camını kırdığı gerekçesiyle Nadir Kızılbulut gözaltına alınıp, tutuklandı.
'Nitelikli yaralama', 'Tehdit', 'Çocuğa karşı yaralama' ve 'Mala zarar verme? suçlarından hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Nadir Kızılbulut, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mersin 21'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Kızılbulut, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Bu arada olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Evi taşlanarak camları kırılan Ürdünlü ailenin çektiği video, olayın boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, camları kırılan evin önünde çoğu erkek yaklaşık 10 kişilik bir grup bekliyor. Havanın karanlık olması nedeniyle görüntülerde Ürdünlü küçük çocuğa tokat atan sanık Nadir Kızılbulut'un yer alıp almadığı ise anlaşılmıyor.
Mersin ürdünlü çocuğa 'tokat' olayıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Mezitli, Mersin, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:19 Eyüpsultan'da okul servisi kaza yaptı: 7 çocuk yaralandı
19:18 Sakarya'da, geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)
19:18 İller Bankası'ndan "10 milyonluk konukevi" iddiasına yalanlama
19:18 MSB'den kınama
19:18 Yunanistan'da öğrenciler, polis şiddetini protesto etti
18:58 Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama
18:26 Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
18:11 İBB Meclisi'nde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
18:27 Son Dakika: Milliler zafer peşinde! İlk 11'ler belli oldu
18:58 Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 19:21:07