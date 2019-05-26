MERSİN UYUŞTURUCUYU DEĞİL, HAYATI SEÇTİ

Kaynak: DHA

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 9 yaşında tanıştığı uyuşturucunun bağımlısı haline gelen ve hayatının 12 yılı hapishanede geçen evli ve bir çocuk babası Sinan Yılmaz (31), el sanatları kursu ile hayata tutundu. İlaç tedavisi olmaksızın, sadece kurstaki faaliyetler ile bağımlılıktan kurtularak sağlıklı bir yaşama 'merhaba' diyen Yılmaz, herkesin kendisi gibi ikinci bir şansı hak ettiğini söyledi.Uyuşturucu ile vedalaşmak isteyen Yılmaz, el sanatları kursu ile tanıştı. Günlerini büyük bölümünü atölyede geçiren Yılmaz, ahşap boyamadan çiçek dikimine kadar birçok alanda kurs aldı. Zamanla uyuşturucudan uzaklaşan Sinan Yılmaz, kurs sayesinde temiz bir hayata 'merhaba' dedi. Duygularını paylaşan Yılmaz, Hayatımın en güzel yıllarını kaybettim. Uyuşturucu yüzünden hayatımın 12 yılı hapishanelerde geçti. İnsanları tanıma fırsatım oldu. Hapishaneden çıktıktan sonra hamallık yaptım. İş arıyordum ama bulamıyordum. Bir gün iş ararken karşıma Emine Kurtulan Hanım çıktı. Oturduğu sitede bahçıvanlık yapabileceğimi söyledim. Bana bir şans verirse her şeyin değişeceğini ve yeni bir hayata başlayabileceğimi ifade ettim. Sağ olsun Emine Hanım bana bir şans verdi ve işe aldı. Hayatım o andan sonra değişti. Ben evli ve bir çocuk babası biriyim. Ailemle birlikte siteye yerleştik. Artık bir işim vardı, sigortam vardı, bana bir şans verildi ve ben bunu iyi değerlendirmem gerekiyordu. İşten arta kalan zamanımı ise Emine hocamın el sanatları kurs atölyesine giderek bana el işi öğretti. Birçok süs eşyasının yapılmasını bana öğretti. Zamanım çok iyi geçiyor. İlaç ve tedavi görmeden uyuşturucuyu bırakmayı başardım. Benim isteğim herkesin bir ikinci şansı vardır. Kararan hayatları kurtarmak için mutlaka insanlara bir ikinci şans daha verilmeli. Benim uyuşturucuyu bırakmamı sağlayan Emine hocama çok teşekkür ederim dedi.Emine Kutlulan ise, insanlara verilen bir şansla hayatların nasıl değiştiğini ve insanları hayata yeniden kazandırmanın mümkün olabileceğini söyledi. Kutlulan, Ben oturduğum sitenin yöneticisiyim. Bir iş ilanı verdik ve bu ilanı gören Sinan benim yanıma geldi. Durumunu anlattı ve benden bir şans istedi. Bu şansı en iyi şekilde değerlendireceğini, hayatının artık değişeceği sözünü verdi. Ben de Sinan'a inandım ve güvenerek onu işe aldım. Sinan şimdi 6 aydır çalışıyor. Eşiyle ve çocuğuyla güzel bir hayatı var. Çalışmasında çok memnunuz ve gerçekten kendisine verilen şansı boşa çıkartmadı diye konuştu.