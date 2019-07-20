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Mersin Valiliği, eski İngiliz Yağ Fabrikası ile ilgili iddiaları yalanladı

yayın organlarında yer alan haberlerde, eski İngiliz Yağ Fabrikası alanının ticaret ve konut alanı olarak kullanılacağına dair ortaya atılan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı.

20.07.2019 12:21 Mersin Valiliği, eski İngiliz Yağ Fabrikası ile ilgili iddiaları yalanladı
yayın organlarında yer alan haberlerde, eski İngiliz Yağ Fabrikası alanının ticaret ve konut alanı olarak kullanılacağına dair ortaya atılan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi 61 ada 174 numaralı parselde yer alan, hazineye ait eski İngiliz Yağ Fabrikası'nın 7 Mayıs 2018 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına tahsis edildiği belirtilerek, "Kentimizin tarihi ve kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasını ve yaşatılmasını sağlamak amacıyla Valiliğimizce projelendirme çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda, bu yerin ve alanın sanayi müzesi ve sosyal ve kültürel donatı alanlarının yer alacağı bir cazibe merkezine dönüştürülmesi için rölöve, restitüsyon, restorasyon, makine, sıhhi tesisat, elektrik, statik ve peyzaj mimarlığı projelerinin hazırlanması çalışmaları hızla devam etmektedir" denildi. - MERSİN
Kaynak: İHA
Akdeniz, Güncel

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