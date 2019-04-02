Mersin Valiliği, Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Almaya Hak Kazandı

Kaynak: İHA

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Valiliği'nin, Türk Standartları Enstitüsü'nden (TSE) 'TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi' almaya hak kazandığını açıkladı.Vali Su, yaptığı yazılı açıklamada, hizmet kalitesi ve standardını daha da yükseltmek amacıyla 2011 yılında TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemini uygulamaya geçiren ve TSE'den Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alan Mersin Valiliğinin, hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarını her geçen gün ivme kazandırarak devam ettirdiğini belirtti. Su, "28-30 Ocak 2019 tarihleri arasında TSE tarafından denetlenen ve Kalite Yönetim Sistemini yerleşik şekilde uyguladığı tespit edilen Valiliğimiz, TS EN ISO 9001: 2015 versiyonu Kalite Yönetim Sistemi standardına geçişini tamamlamıştır. Tüm birimleriyle vatandaş memnuniyetini ön planda tutmakta olan Valiliğimiz, çalışanlarına sağladığı mutlu ve huzurlu çalışma ortamında kaliteli hizmeti vatandaşa zamanında sunma kararlılığına devam etmektedir" dedi. - MERSİN