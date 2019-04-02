Mersin Valiliği "Kalite Yönetim Sistemi Belgesi" Aldı

Mersin
Valiliği, Türk Standartları Enstitüsü
'nden (TSE) "TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi" almaya hak kazandı.
Valilikten yapılan açıklamada, kurumun, hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarını her geçen gün ivme kazandırarak devam ettirdiği belirtildi.
Valiliğin, 28-30 Ocak 2019 tarihleri arasında TSE tarafından denetlendiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kalite Yönetim Sistemi'ni yerleşik şekilde uyguladığı tespit edilen Valiliğimiz, TS EN ISO 9001: 2015 versiyonu Kalite Yönetim Sistemi standardına geçişini tamamlamıştır. Tüm birimleriyle vatandaş memnuniyetini ön planda tutmakta olan Valiliğimiz, çalışanlarına sağladığı mutlu ve huzurlu çalışma ortamında kaliteli hizmeti vatandaşa zamanında sunma kararlılığına devam etmektedir."
Türk Standartları Enstitüsü, Mersin, Güncel
Kaynak: AA