Mersin Valiliği yangın faciasıyla ilgili soruşturma başlattı
Mersin Valiliğince 13 katlı bir apartmanın 8. katında çıkan ve bir kadının balkondan düşerek ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
15.03.2020 19:50 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:50
Mersin Valiliğince 13 katlı bir apartmanın 8. katında çıkan ve bir kadının balkondan düşerek ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, merkez Mezitli ilçesinde dün meydana gelen ve 34 yaşındaki Yasemin Özel adlı kadının alevlerden kurtulmaya çalışırken balkondan düşerek ölümüyle sonuçlanan yangında, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye personelinin ihmali olduğu yönündeki iddialar üzerine, soruşturma başlatıldığı belirtildi. - MERSİN
Valilikten yapılan açıklamada, merkez Mezitli ilçesinde dün meydana gelen ve 34 yaşındaki Yasemin Özel adlı kadının alevlerden kurtulmaya çalışırken balkondan düşerek ölümüyle sonuçlanan yangında, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye personelinin ihmali olduğu yönündeki iddialar üzerine, soruşturma başlatıldığı belirtildi. - MERSİN
Kaynak: İHA
Etiketler : Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel
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