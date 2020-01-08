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Mersin Valiliğinden "Bakan eşi geliyor, hasta çocuklar gelmesin" haberine yalanlama Açıklaması

Mersin Valiliği, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk'un da davet edildiği kentteki bir program öncesinde, öğrenci velilerine "Hasta olan çocukları göndermeyin, saçlarına ve giysilerine özen gösterin" mesajı...

08.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:42Mersin Valiliğinden
Valiliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen ve Milli Eğitim Bakanı Ziya 'un eşi Rana Selçuk'un da davet edildiği kentteki bir program öncesinde, öğrenci velilerine "Hasta olan çocukları göndermeyin, saçlarına ve giysilerine özen gösterin" mesajı gönderildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Rana Selçuk'un ziyaret edeceği okullardan velilere "Hasta olan çocukları göndermeyin, saçlarına ve giysilerine özen gösterin" şeklinde mesaj gönderildiğine yönelik, bir gazetede ve internet sitelerinde yer aldığı hatırlatıldı.
Rana Selçuk'un, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün etkinlikleri çerçevesinde kente davet edildiği belirtilen açıklamada, yayınlanan haberlerle ilgili şunlar kaydedildi:
"İnsaf ve vicdandan uzak, basın ahlak ilkelerine uymayan, tamamen çarpıtılmış, Milli Eğitim Bakanımızı, ailesini ve milli eğitim camiamızı yıpratmaya yönelik, asılsız, yalan haberlerdir. Okullarımızdan hiçbir veliye böyle bir mesaj gönderilmemiştir. İldeki programlar içerisinde yer alan ve Sayın Rana Selçuk'un da davet edildiği Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklere okullarımızdan öğretmenlerimiz de davet edilmiştir. Bunun dışındaki çıkan haberler tamamen gerçek dışı, yalan ve iftiradır. Milli eğitim camiamız ve etkinliklerimizle ilgili bu yalan ve çarpıtıcı haberler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

Yenişehir, Selçuk, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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