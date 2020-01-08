Haberler » Güncel » Mersin Valiliğinden yalanlama - Haber

Mersin Valiliğinden yalanlama

MERSİN (İHA) – Mersin Valiliği, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk'un, Mersin'deki okul ziyaretleri dolayısıyla okullardan velilere, "Hasta olan çocukları göndermeyin, saçlarına ve giysilerine özen gösterin" yönünde mesaj gönderildiği iddialarını yalanladı.

08.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:51Mersin Valiliğinden yalanlama
MERSİN (İHA) – Valiliği, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk'un, Mersin'deki okul ziyaretleri dolayısıyla okullardan velilere, "Hasta olan çocukları göndermeyin, saçlarına ve giysilerine özen gösterin" yönünde mesaj gönderildiği iddialarını yalanladı.

Mersin Valiliğinden, bugün bir gazetede Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk ile ilgili yer habere ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk'un, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü etkinlikleri çerçevesinde Mersin'e davet edildiği belirtildi. Rana Selçuk'un, bu etkinlikler içerisinde bir gazetenin bugünkü sayısında ve haber sitesinde belirtildiği üzere, okul ziyaretlerinde velilere "Hasta olan çocukları göndermeyin, saçlarına ve giysilerine özen gösterin" yönündeki haberlerin asılsız olduğu ifade edilen açıklamada, "Bu haberler, insaf ve vicdandan uzak, basın ahlak ilkelerine uymayan, tamamen çarpıtılmış, Milli Eğitim Bakanımızı, ailesini ve Milli Eğitim camiamızı yıpratmaya yönelik asılsız, yalan haberlerdir. Okullarımızdan hiçbir veliye böyle bir mesaj gönderilmemiştir. İldeki programlar içerisinde yer alan ve Sayın Rana Selçuk Hanımefendinin de davet edildiği Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklere okullarımızdan öğretmenlerimiz de davet edilmiştir. Bunun dışındaki çıkan haberler tamamen gerçek dışı, yalan ve iftiradır. Milli Eğitim camiamız ve etkinliklerimizle ilgili bu yalan ve çarpıtıcı haberler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi. - MERSİN

Ziya Selçuk, Selçuk, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22  İzmir'de kadavradan organ nakli sonrasında üçüncü ölüm - Haber
17:22  Demirtaş'ın yargılandığı dava - Haber
17:21  TürkAkım Projesi Açılış Töreni - Russkaya Kompresör İstasyonu ve Kıyıköy Terminali canlı bağlantısı - Haber
17:21  AVM'de çatı çökmesinin hemen ardından yaşananlar kamerada - Haber
17:18  Erzin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü kutlandı - Haber
16:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Haber
15:42  Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
15:15  Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü - Haber
14:35  Yılbaşı gecesi, Rus turiste cinsel istismarda bulunan şahsa 7 yıl hapis cezası verildi - Haber
8.01.2020 17:26:54