Haberler » Güncel » Mersin Valisi Ali İhsan Su, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Mersin Valisi Ali İhsan Su, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

05.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:50Mersin Valisi Ali İhsan Su, AA'nın
Valisi Ali İhsan Su, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Vali Su, "", "yaşam" ve "" kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.
Vali Su, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğrafını seçti.
Vali Su, 3 kategoride de çok güzel fotoğrafların bulunduğunu söyledi.
Seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Su,"Hepsi güzel fotoğraflar. Çeken arkadaşlar çok özel kareler yakalamışlar. Bende beğendim 3 fotoğrafa oy verdim. Mersin'de bulunan Gilindire Mağarası'nda Şahika Ercümen güzel bir rekor denemesi yaptı. Bu rekordan fotoğrafın olması beni sevindirdi. Fotoğrafları çeken arkadaşları kutluyorum." diye konuştu.

Ali ihsan, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:03 Kayıp avukat aramaya devam ediliyor (2) - Haber
18:02 Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüşürken, polis... - Haber
18:01 Ankara'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı - Haber
17:56 Ceylanpınar'da sağanak yağış - Haber
17:56 Söke Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı yapıldı - Haber
17:48 Son dakika: Fikirtepe'de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var - Haber
17:16 Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener isyan etmişti! İşte trol ile avlanan balıkçıların kopardığı optik kablolar - Haber
16:52 Ceren Özdemir'in katilini yakalatan esnaf konuştu: Başka insanların ölmemesi için yaptım - Haber
16:30 Bira fabrikasında toz sıkışmasından dolayı patlama: 4 yaralı - Haber
15:53 Eşinin kaynar su dökerek yaktığı kadın, o anları anlattı: Yapma diye yalvardım - Haber
5.12.2019 18:05:33