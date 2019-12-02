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Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

02.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:44Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun
Valisi Ali İhsan Su, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Su, mesajında, engelli vatandaşların hayatın her alanında engellere takılmadan var olmalarını sağlayacak şartları oluşturmayı en önde gelen sorumluluklar arasında gördüklerini belirtti.
Engellilerin kimseye ihtiyaç duymadan hayatlarını sürdürmelerine imkan ve fırsat sağlayacak şartları oluşturmaya gayret ettiklerini aktaran Su, şöyle devam etti:
"Engelli vatandaşlarımızın da önlerine çekilen engeller ortadan kaldırıldıkça zorlukları aşarak sabırla ve inançla çalıştığına, spordan sanata, iş dünyasından siyasete, eğitimden bilime kadar tüm alanlarda takdire şayan başarıları imza attığına memnuniyetle şahit olmaktayız. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, karşılaştıkları engelleri ortadan kaldıracak, sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak çalışmaların öncüsü olmaya, bu konuda tüm dinamiklerce yürütülen çalışmalara azami desteği sağlamaya devam edeceğiz."

Dünya Engelliler Günü, Ali ihsan, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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