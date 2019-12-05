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Mersin Valisi Su, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

05.12.2019 18:07 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:10
Valisi Ali İhsan Su, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Vali Su, "", "yaşam" ve "" kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.
Vali Su, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğrafını seçti.
Vali Su, 3 kategoride de çok güzel fotoğrafların bulunduğunu söyledi.
Seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Su,"Hepsi güzel fotoğraflar. Çeken arkadaşlar çok özel kareler yakalamışlar. Bende beğendim 3 fotoğrafa oy verdim. Mersin'de bulunan Gilindire Mağarası'nda Şahika Ercümen güzel bir rekor denemesi yaptı. Bu rekordan fotoğrafın olması beni sevindirdi. Fotoğrafları çeken arkadaşları kutluyorum." diye konuştu.
Mersin Valisi Su, AA'nın

Ali ihsan, Mersin, Güncel

Kaynak: AA


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