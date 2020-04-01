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Mersin Valisi, yardımcıları ve kaymakamlardan Milli Dayanışma Kampanyasına birer maaş destek

Mersin Valisi, yardımcıları ve kaymakamlardan Milli Dayanışma Kampanyasına birer maaş destek Mersin Valisi Ali İhsan Su, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına kendisini, yardımcılarının ve ildeki...

01.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:34
Mersin Valisi, yardımcıları ve kaymakamlardan Milli Dayanışma Kampanyasına birer maaş destek
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına kendisini, yardımcılarının ve ildeki kaymakamların birer maaşla destek olduğu açıkladı
Vali Su: "Bugünler birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma günleri"
MERSİN - Mersin Valisi Ali İhsan Su, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına kendisinin, yardımcılarının ve ildeki kaymakamların birer maaşla destek olduğu açıkladı.
Vali Su, Milli Dayanışma Kampanyasıyla ilgili ildeki oda başkanları, iş insanları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Valilikte gerçekleştirilen buluşmadan sonra açıklamalarda bulunan Su, korona virüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili Mersin'de gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. İhtiyaç oldukça da gerekli tedbirlerin alınacağını kaydeden Su, "Bu tedbirler kapsamında bildiğiniz gibi 65 yaş üstü vatandaşlarımızla, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızdan, evinde yalnız kalan veya herhangi bir yakını olmayan vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını valiliğimiz koordinasyonunda, ilçe kaymakamlarımızın başkanlığında kurduğumuz Vefa Sosyal Destek Gruplarıyla karşılıyoruz. Bu vatandaşlarımız 112'yi arayarak ihtiyaçlarını bildirebiliyorlar veya kurulan iletişim ağlarına ulaşabiliyorlar. Nereden ulaşırlarsa vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını evlerine kadar götürüyoruz. Maaşlarını da evlerinde teslim ediyoruz" dedi.
"Ben, vali yardımcılarımız ve kaymakamlarımız birer maaşla destek olduk"
Bugünlerin birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma günleri olduğunu vurgulayan Su, "Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası başlattı. Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu kampanyayı bizde ilimizde sürdürüyoruz. Özellikle alınan tedbirler sebebiyle mağdur olabilecek olan vatandaşlarımıza ilave bir destek sağlamak amacıyla böyle bir kampanya başlatıldı. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganı altında bu kampanyayı kentimizde yürütüyoruz. Biz valilik olarak başta ben olmak üzere vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız birer maaş bağışıyla bu kampanyaya katkı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Vali Su'nun ardından oda başkanları, iş insanları ve STK temsilcileri de konuşarak, kampanyaya desteklerini açıkladılar.
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Mersin Valisi, yardımcıları ve kaymakamlardan Milli Dayanışma Kampanyasına birer maaş destek

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Mersin, Genel

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Mersin Valisi, yardımcıları ve kaymakamlardan Milli Dayanışma Kampanyasına birer maaş destek
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