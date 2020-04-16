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Mersin Valisinden Kovid-19 tedbirlerinde rehavete kapılınmaması uyarısı Açıklaması

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinde kentin örnek bir sınav verdiğini belirterek rehavete kapılınmaması uyarısında bulundu.

16.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:08
Mersin Valisinden Kovid-19 tedbirlerinde rehavete kapılınmaması uyarısı Açıklaması
Mersin Valisi Ali İhsan Su, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinde kentin örnek bir sınav verdiğini belirterek rehavete kapılınmaması uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Su, Türkiye 'nin salgınla mücadelede gerek alınan tedbirler gerekse de uygulamalar bakımından en iyi durumda olan ülkelerden biri olduğunu aktardı.
Su, Kovid-19'a karşı mücadele konusunda Mersin'in de örnek bir sınav verdiğini belirterek şöyle devam etti:
"İlimiz genelinde bu anlamda güzel bir uyum var. Kentimizde alınan tedbirleri ihtiyaçlar doğrultusunda revize ediyor, gerek görüldüğünde ilave tedbirler almaya devam ediyoruz. Aldığımız önlemleri titizlikle ve büyük bir kararlılıkla uyguluyoruz. İlimizde aldığımız tedbirleri mutlaka aynı kararlılıkla sürdürmemiz hayati önem taşıyor. Basında, Mersin en iyi il şeklinde çıkan haberler bizi rehavete düşürmemeli. İyi durumda olmamız bizleri rehavete sürüklememeli. Bu konudaki farkındalığı ve kuralları kararlı bir şekilde devam ettirmeliyiz."
Alınan önlemlerdeki asıl amacın insan hareketliliğini en aza indirgemek ve sosyal izolasyonu sağlamak olduğuna dikkati çeken Su, hayatın devam etmesi için de gıda, üretim, sağlık gibi temel gereksinim alanlarında üretim ve hizmetin devam ettirilebilmesi için gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.
Toplantıya, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, vali yardımcıları, il müdürleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ali ihsan, Türkiye, Mersin, Güncel
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