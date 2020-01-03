Haberler » Güncel » Mersin ve Adana'da 6-7 Ocak'ta 100 kilogram ve üzeri yağış bekleniyor - Haber

Mersin ve Adana'da 6-7 Ocak'ta 100 kilogram ve üzeri yağış bekleniyor

MERSİN (İHA) – Mersin, Adana ve Antalya'nın doğusunda, 6 Ocak Pazartesi ve 7 Ocak Salı günleri, şiddetli, yer yer metrekareye 100 kilogram ve üzeri aşırı yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşlar uyarıldı.

03.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:27 Mersin ve Adana'da 6-7 Ocak'ta 100 kilogram ve üzeri yağış bekleniyor
MERSİN (İHA) – , ve Antalya'nın doğusunda, 6 Ocak Pazartesi ve 7 Ocak Salı günleri, şiddetli, yer yer metrekareye 100 kilogram ve üzeri aşırı yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 5 Ocak 2020 Pazar gününden itibaren Güney Ege üzerinde oluşacak derin alçak basınç merkezi ile birlikte yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Pazar günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de başlayacak yağışların, pazartesi ve salı günleri Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusu dışında ülke genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışlık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Mersin ve Adana'da aşırı yağış uyarısı

6 Ocak Pazartesi ve 7 Ocak Salı günü beklenen yağışların, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Akdeniz bölgesi ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu, Mersin ve Adana'da ise şiddetli, yer yer metrekareye 100 kilogram ve üzeri aşırı yağış olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın; pazartesi ve salı günü Marmara bölgesi ile kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönünden (poyraz) şiddetli ve yer yer tam fırtına şeklinde (80-110 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteorolojik uyarıda, pazartesi ve salı günleri beklenen şiddetli fırtına, kuvvetli ve aşırı yağışlar için hafta sonunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak tahmin ve uyarılar takip edilerek dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Vatandaşlar, aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi risklere karşı da dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. - MERSİN

Mersin, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:24   Mersin'de yaylada kaybolan kişinin ailesi umutlu bekleyişini sürdürüyor - Haber
17:24   Paris'te bıçaklı saldırı: 4 yaralı - Haber
17:24   Anamur Belediyesi'nin makam aracı da yerli olacak - Haber
17:23   Kamyonetin üzerinden geçtiği Hamza ağır yaralandı - Haber
17:18   Söke Belediyesi yangının izlerini sildi - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
15:05   Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak - Haber
14:13   İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı - Haber
3.01.2020 17:26:40