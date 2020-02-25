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Mersin ve Adana'da "torbacı" operasyonu: 10 gözaltı

Mersin ve Adana'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

25.02.2020 10:50 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:50Mersin ve Adana'da
ve 'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Erdemli İlçe Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerin 3 ay süren takibi sonucu Mersin ve Adana'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada 10 cep telefonu ve sim kart, kırmızı reçeteyle satılan 7 hap ile bir miktar eroin ve esrar ele geçirildi.

Mersin, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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