Mersin ve Adana için kuvvetli yağış uyarısı

Mersin
'in kuzeydoğusu ile Adana
'nın kuzeyinde bugün akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Mersin'in kuzeydoğusu ( Çamlıyayla
, Toroslar
) ile Adana'nın kuzeyinde ( Pozantı
, Karaisalı
, Aladağ
, Feke
, Saimbeyli
, Tufanbeyli
) bugün akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanağın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını
, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.