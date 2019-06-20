20.06.2019 13:34
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Mersin ve Adana için sağanak uyarısı

Mersin ve Adana için sağanak uyarısı

Mersin ve Adana çevrelerinde sağanak bekleniyor.

MersinveAdanaçevrelerinde sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Mersin'in iç kesimleri (Çamlıyayla,Toroslar,Mezitli) ile Adana'nın iç kesimlerinde (Kozan,İmamoğlu,Pozantı,Karaisalı,Aladağ) bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meydana gelmesi muhtemel ani sel,su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Kaynak: AA
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