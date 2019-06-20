Mersin ve Adana için sağanak uyarısı

Mersin
veAdana
çevrelerinde sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Mersin'in iç kesimleri (Çamlıyayla
,Toroslar
,Mezitli
) ile Adana'nın iç kesimlerinde (Kozan
,İmamoğlu
,Pozantı
,Karaisalı
,Aladağ
) bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meydana gelmesi muhtemel ani sel,su baskını
, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.