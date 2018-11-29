Mersin ve Adana İçin Şiddetli Sağanak Uyarısı

29 Kasım 2018 Perşembe 13:57



29 Kasım 2018 Perşembe 13:57

Meteoroloji, Mersin ve Adana için şiddetli sağanak uyarısında bulundu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Doğu Akdeniz'de bu gece başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Mersin il geneli ile Adana'nın batısında (Adana merkez, Pozantı, Aladağ ve Karaisalı) çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve deniz üzerinde hortum oluşum riski ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. - ADANA