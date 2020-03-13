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Mersin ve Osmaniye'de koronavirüs tedbirleri

Mersin ve Osmaniye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

13.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:38
Mersin ve Osmaniye'de koronavirüs tedbirleri

Mersin ve Osmaniye 'de koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Mezitli Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında belediye binası, çocuk parkları ve ibadethanelerde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşlara da koronavirüsüne yönelik bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Bu arada, Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde kolonya, maske, hijyen ve gıda ürünlerinde fazla fiyat artışı yaptığı tespit edilen 3 iş yeri hakkında yasal işlem yapıldı.

Ekipler, ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyatlarında karşılaştırma yapıp, fahiş fiyat uygulamalarının cezaları hakkında işletme sahiplerini de bilgilendirdi.

Osmaniye Belediyesi ekiplerince de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında şehirler arası otobüs terminali ile şehir içinde çalışan hatlı minibüs ve özel halk otobüsleri dezenfekte edildi.

Dezenfekte işlemlerinin kamu binaları, okullar ve kamuya açık park ile bahçelerde de yapılmaya başlandığı ve kısa aralıklarla çalışmaların süreceği ifade edildi.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Osmaniye, Mezitli, Mersin, Güncel

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