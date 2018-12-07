Mersin
yağış sonrası normale döndü Türkiye
'yi etkisi altına alan kış şartları Mersin'de 2 gün süren yağmurla kendini gösterirken, kentte yaşam normale döndü. Tarsus
ilçesinde ise yaklaşık 5 bin dekar tarım arazinin zarar gördüğü öğrenildi. Sabah
saatleri itibariyle yağış Mersin ve çevresini terk etti. Kentin yüksek kesimlerindeki bazı bölgelerde ise kar yağışı kendini gösterdi. Kentte beklenen sağanak nedeni ile bazı yollar, kısa sürede göle dönerken, sürücüler, zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış beklentisi nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildiği için cadde ve sokaklar boş kalmıştı. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekiplerinin kanallar ve menfezlerde yaptığı çalışmalar nedeni ile kent merkezinde taşkın ve sel baskınları yaşanmadı.
Bazı ilçe belediyeleri de Torosların yüksek kesimlerinden gelebilecek sel sularının herhangi bir zarara neden olmaması için kanal, kanalet ve menfezlerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle dere, kanal ve kanaletlerin denize bağlantı yolları temizlenerek bakımdan geçiriliyor.
Bu arada Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, cumartesi günün parçalı bulutlu, en düşük sıcaklığın 12 en yüksek sıcaklığın 17, Pazar günü ise sağanak yağışla birlikte en düşük sıcaklığı 11 en yüksek sıcaklığın ise 17 derece arasında olacağının tahmin edildiğini bildirdi.
5 BİN DEKAR ZARAR GÖRDÜ
Tarsus ilçesine Kulak ve Köseleli mahallelerinde ise yağış ekili alanlara zarar verdi. İlk belirlemelere göre yaklaşık 5 bin dekar ürün ekili tarım arazisinin zarar gördüğü öğrenildi. Bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı.
Türkiye,Tarsus,Mersin
07 Aralık 2018 Cuma 14:42