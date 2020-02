Mersin yaptığı bıçaklara dünyanın her yerinden talep geliyor

Yaptığı bıçaklara dünyanın her yerinden talep geliyorMERSİN'de Bülent Marangoz'un yaptığı bıçaklar büyük ilgi görüyor. El emeği ile üretilen bıçaklara Amerika'dan İngiltere 'ye dünyanın her yerinden sipariş geliyor.Merkez Yenişehir İlçesi Pirireis Mahallesi'ndeki atölyesinde çeliğe hayat veren Bülent Marangoz, büyüleyici güzellikteki bıçakları ile adından söz ettiriyor. Dünyanın farklı ülkelerinden sipariş alan sanat okulu mezunu Marangoz, kurduğu atölye ile çocukluk özlemini yerine getirdiğini söyledi. Ham olarak gelen çeliğe önce ısıl işlem uygulayarak yumuşatan Marangoz, ardından çekiçle döverek şekil veriyor. İstenilen şekle gelen çelik üzerinde ince işçiliği tamamlayan Marangoz, daha sonra bıçağın sap kısmına geçiyor. Yine ham halde gelen boynuzlar üzerinde sanatını icraa eden Marangoz, üzerine kaplan, kuş, keçi gibi motifler işliyor. Metal ve sap kısmı hazır olan bıçağa son olarak kılıfını da el emeği ile yaparak müşteriye sunuyor. Halk eğitim merkezleri aracılığıyla gençlere eğitim verecek olan Marangoz, devlet sanatçısı olmak istiyor.'İLGİ ÇOK FAZLA'Çeliğe hayat verme serüvenini anlatan Marangoz, şunları söyledi:"Sanat okulu mezunuyum, tesviye bölümünden. Kalite kontrol işi yaptım, ardından 7 yıl madencilikle uğraştım. Yoruldum, bu atölyeyi açtım. Gençliğimde bıçaklar yapardım, o özlemi atölye ile gerçekleştirdim. Abim, 'her yaptığın bıçağı öncekinden daha güzel yapmalısın' derdi. Abimin bu sözünü yerine getirdim. Koleksiyonculara üst kalitede ürünler yapıyorum. İlgi çok fazla. Halk eğitim bünyesinde gençlere kurs vereceğim. Elimden geldiğince bu mesleği gelecek nesillere aktarmaya çalışacağım."