MERSİN Yaptıkları tabloları karne günü sergilediler

Yaptıkları tabloları karne günü sergilediler Mersin 'in Anamur ilçesindeki Anamur Ortaokulu'nun öğrencileri, oluşturdukları tabloları 2018-2019 eğitim öğretim yılının son gününde beğeniye sunduktan sonra karne heyecanı yaşadı.Bir sanat eseri ortaya çıkarmak isteyen 6 ve 7'inci sınıf öğrencileri, resim öğretmeni Tuğba Okumuş Kuz ve Handan Günaydın öncülüğünde harekete geçti. 48 parça tuvale Mustafa Kemal Atatürk portresi ile Osman Hamdi Bey 'in Kaplumbağa Terbiyecisi isimli eserini işleyen öğrenciler, okul duvarlarına astıkları dev tabloları karne gününde beğeniye sundu. Eserler, karne töreni nedeni ile okula gelen veli ve diğer misafirler tarafından ilgiyle incelendi.Resim öğretmeni Kuz ve Günaydın, Her parçayı ayrı bir öğrencimiz boyadı. Zıt renkleri uyumlu hale getirerek diğer tuval ile birbirini tamamladı ve böylece tüm parçalar da resmin bütününü oluşturdu. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. İmkan verildiği taktirde çok daha güzel şeyler ortaya koyacaklarına inanıyoruz dedi.Öğrenciler daha sonra karnelerini alarak evlerinin yolunu tuttu.