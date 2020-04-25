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MERSİN Yaralı Balaban koruma altında

Yaralı Balaban koruma altındaMERSİN'de nesli tükenmekte olan yaralı Bayağı Balaban kuşu, tedavi edilerek koruma altına alındı.

25.04.2020 17:57 | Son Güncelleme: 25.04.2020 17:59
Yaralı Balaban koruma altında
MERSİN'de nesli tükenmekte olan yaralı Bayağı Balaban kuşu, tedavi edilerek koruma altına alındı.
Toroslar İlçesi Çopurlu Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Bayağı Balaban kuşuna belediye ekiplerine teslim edildi. Nesli tükenmekte olan kuşun tedavisinin ardından koruma altında alındı. Toroslar Belediyesi Veteriner Hekimi, kuşun sol dirsek ekleminde tek parçalı kırık olduğunu iyileştikten sonra tekrar doğaya bırakılacağını söyledi.
Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'da, kuşun tüm tedavi sürecini yakından takip ettiklerini belirtti. MERSİN Yaralı Balaban koruma altında

Kaynak: DHA

Etiketler: Toroslar, Balaban, Güncel , Haber
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