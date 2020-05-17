MERSİN Yasağa rağmen girdiği denizde mahsur kalan sörfçü kurtarıldı

Yasağa rağmen girdiği denizde mahsur kalan sörfçü kurtarıldıDENİZE girmenin yasak olduğu Mersin'de, uçurtma sörfü yaparken dengesini kaybedip, düştüğü suyun ortasında mahsur kalan Akgün Atasagun, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

17.05.2020 16:22 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:24
Yasağa rağmen girdiği denizde mahsur kalan sörfçü kurtarıldı
DENİZE girmenin yasak olduğu Mersin'de, uçurtma sörfü yaparken dengesini kaybedip, düştüğü suyun ortasında mahsur kalan Akgün Atasagun, deniz polisi tarafından kurtarıldı.
Olay, İnönü Bulvarı üzerindeki Müftü Köprüsü'nün yaklaşık 2 mil açığında meydana geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle denize girmenin yasaklanmasına rağmen paraşütle uçurtma sörfü yapan Akgün Atasagun, bir süre sonra dengesini kaybedip, düştüğü suda çırpınmaya başladı. Denizin ortasında kalan Atasagun'u görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri, botla açılarak, Atasagun'ü kurtardı. Karaya çıkarılan Akgün Atasagun'un yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. MERSİN Yasağa rağmen girdiği denizde mahsur kalan sörfçü kurtarıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mersin, Güncel, Haber

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