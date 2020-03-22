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MERSİN Yasağa uymayan yaşlıları polis evlerine gönderdi

Yasağa uymayan yaşlıları polis evlerine gönderdiMERSİN'de 65 yaş üstü vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı tarafından konulan evden çıkmama yasağına uymayan kişiler polis memurları tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.

22.03.2020 15:13 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:15
Yasağa uymayan yaşlıları polis evlerine gönderdi
MERSİN'de 65 yaş üstü vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı tarafından konulan evden çıkmama yasağına uymayan kişiler polis memurları tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'yi de etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı uyarılara Mersin 'de bir çok kişi uymadı. Hafta sonu tatilini ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Adnan Menderes Bulvarı sahiline akın etti. Vatandaşlar uyarıları dikkate almazken risk grubunda yer alan 65 yaş üstü yaşlıların sahilde gezintiye çıkması dikkat çekti. Sahil alanı içerisindeki güvenlik noktasında görev yapan polis memurları yaşlı vatandaşlara kimlik kontrol yaptı. Risk grubunda olduğu tespit edilen vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi.
EVDE SIKILIYORUZ
Polis memurunun 65 yaş üstü olduğunu tespit ettiği bir yaşlı vatandaşın soru üzerine, "Evde yalnız kalmaktan sıkılıyoruz. Yasak ama yine de çıktık" demesi dikkat çekti. MERSİN Yasağa uymayan yaşlıları polis evlerine gönderdi

Kaynak: DHA

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MERSİN Yasağa uymayan yaşlıları polis evlerine gönderdi
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, İçişleri Bakanlığı, Mersin, Polis, Güncel

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