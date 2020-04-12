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Mersin, yasağın ikinci gününde de sessizliğini korudu

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mersin'de, cadde ve sokaklar yasağın ikinci gününde de sessizliğini korudu.

12.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:10
Mersin, yasağın ikinci gününde de sessizliğini korudu
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mersin 'de, cadde ve sokaklar yasağın ikinci gününde de sessizliğini korudu.

10 Nisan saat 24.00 itibariyle, İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, yasağın uygulandığı diğer kentlerle birlikte Mersin'de de üst düzey önlemler alındı. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen kentte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin en işlek cadde ve sokakları tamamen boşalırken, sadece çalışma zorunluluğu olanlar ile yasaktan muaf olanların dışarıda olduğu görüldü.

Kentte, yasağın ikinci gününde de tablo değişmedi. Cadde ve sokaklar sessizliğini korurken, temizlik görevlileri ana caddelerde çalışma yaptı. Sakinliğini koruyan sokaklar, sokak hayvanları ve kuşlara ev sahipliği yaptı. Deniz kenarındaki Atatürk Parkı ise tarihinin en sakin günlerini yaşadı.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan Mersin'de, yasağın ilk gününde ihlalde bulundukları belirlenen 108 kişiye, 133 bin 507 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Mersin, Güncel
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