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Mersin yavru köpekleri, ağzı bağlı çuval içinde ormana bırakmışlar

Yavru köpekleri, ağzı bağlı çuval içinde ormana bırakmışlarMersin'in Erdemli ilçesinde besici Süleyman Boz, ormanlıktaki ağzı bağlı çuvalın içinde 5 yavru köpek buldu.

21.11.2019 14:07 | Son Güncelleme: 21.11.2019 14:22
Yavru köpekleri, ağzı bağlı çuval içinde ormana bırakmışlar
'in ilçesinde besici Süleyman Boz, ormanlıktaki ağzı bağlı çuvalın içinde 5 yavru köpek buldu. Telef olmak üzereyken, kurtarılan yavru köpekler, belediyenin Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca korumaya alındı.
Erdemli'deki Hacıalanı Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Süleyman Boz, evinden hayvanlarının olduğu meraya giderken, ormanlıktaki ağzı bağlı çuvaldan sesler duydu. Boz, çuvalın açınca 5 günlük olduğu tahmin edilen 5 köpeği telef olmak üzereyken, buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ni arayan Boz, durumu bildirdi. İhbarla harekete geçen ekipler, kısa sürede 85 kilometre uzaktaki yavrulara ulaştı. Hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düştüğü ormanlıkta donmak üzereyken bulunan yavru köpekler, hayvan ambulansıyla Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürüldü. Burada temizliği, kontrolü ve bakımı yapılan yavrular, korumaya alındı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Mehmet Cücük, Durumları gerçekten içler acısıydı. Biraz daha geç kalsak maalesef bu yavruların hepsi ölmüş olabilirdi. Neyse ki seslerini duyurmayı başardılar ve duyarlı bir vatandaşın bize durumu bildirmesi üzerine artık güvenli ellerdeler. 5 yeni yavruyu daha ailemize kattık. 'Beşkardeşler' ismini verdiğimiz yavruların artık annesi de babası da ailesi de biz olacağız. Artık emin ellerdeler dedi.
Yavru köpeklerin kim ya da kimler tarafından çuvala konulup, ağzı bağlı olarak araziye bırakıldığı araştırılıyor.
Mersin yavru köpekleri, ağzı bağlı çuval içinde ormana bırakmışlar

Süleyman Boz, Erdemli, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA


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