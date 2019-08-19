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MERSİN YAYLA BİRLİK KUPASI GÜRLEVİK MAHALLESİ'NİN

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Yayla Birlik Kupası Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Gürlevik Mahallesi oldu.

19.08.2019 19:25
MERSİN YAYLA BİRLİK KUPASI GÜRLEVİK MAHALLESİ'NİN
Mersin'in Bozyazı ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Yayla Birlik Kupası Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Gürlevik Mahallesi oldu.
8 takımın mücadele ettiği Yayla Birlik Kupası Futbol Turnuvası'nın final karşılaşması Merkez Mahallesi ile Gürlevik Mahallesi arasında oynandı. Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ve turnuvanın Komite Başkanı Gürel Bolluk'un ilk vuruşu ile başlayan maçın normal süresi 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Uzatmaya giden maçta hakemin ekstra zamanı fazla oynattığını gerekçe gösteren ev sahibi ekip sahadan çekildi. Turnuvanın şampiyonu 3-0'lık sonuçla Gürlevik Mahallesi oldu.
Protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleşen omuz kayası atma yarışmasını ise geçen yılın şampiyonu Aydın Şimşek kazandı.
Komite Başkanı Gürel Bolluk, yöresel oyun ve yarışmaları tekrar gündeme getirmeyi, kötü alışkanlıkları da toplumdan uzak tutarak birlik ve beraberliği pekiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.
MERSİN YAYLA BİRLİK KUPASI GÜRLEVİK MAHALLESİ'NİN

Bozyazı, Anamur, Futbol, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

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