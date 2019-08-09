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MERSİN Yayla yolları asfaltlanıyor

Yayla yolları asfaltlanıyorMERSİN'in Anamur ilçesinde Abanoz ve Halkalı yaylalarının ara sokakları, belediye ekiplerince asfaltlandı.

09.08.2019 20:10
MERSİN Yayla yolları asfaltlanıyor
Yayla yolları asfaltlanıyor
MERSİN'in Anamur ilçesinde Abanoz ve Halkalı yaylalarının ara sokakları, belediye ekiplerince asfaltlandı.
Yardımcısı Ahmet Çetin ve AK Parti İlçe Başkanı Feyzullah Yılmaz ile birlikte çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Abanoz ve Halkalı Yaylası olmak üzere iki yere asfalt dökmekteyiz. Bunun 4 kilometresini Abanoz'a, 2 kilometresini Halkalı'ya döktük. Bayram öncesi o bölgedeki vatandaşımızı tozdan topraktan kurtaracağız dedi.
Kılınç, herkesin Kurban Bayramı'nı da kutladı.
MERSİN Yayla yolları asfaltlanıyor

Halkalı, Anamur, Güncel

Kaynak: DHA

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