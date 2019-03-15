Mersin Yeni Zelanda'da Ölenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Kaynak: DHA

Yeni Zelanda'da ölenler için gıyabi cenaze namazıMersin'de Yeni Zelanda'da 2 camiye yapılan silahlı saldırılarda ölen 49 kişi için gıyabı cenaze namazı kıldı.Merkez Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami'de Cuma namazının ardından vatandaşlar bir araya geldi. Yeni Zelanda'da camilere düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenler için saf tutarak gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazın ardından yaşamını yitirenler için dua okundu. Sloganlar atarak terörü kınayan grup, olaysız dağıldı.Namaz öncesi HÜDAPAR İl Gençlik Kolları Başkanı Rıdvan Karakaya, ibadethaneleri hedef alan saldırıların batıda yükselen İslam karşıtı nefret kampanyalarının sonucu olduğunu belirterek, Batı Müslümanlara mal edilen bir takım şaibeli saldırılır karşısında topyekun olarak Müslümanları suçlama ve İslam dininin bir nevi 'terör ideolojisine' indirgeme kampanyaları, söz konusu faşist, psikopat odakları daha fazla cesaretlendirmektedir. Müslümanlara mal edilen bir takım saldırılar karşısında batıda resmi düzeyde oluşan tepkiler benzer şekilde Yeni Zelanda'daki vahşi saldırılara karşı sergilenecek midir, doğrusu merak ediyoruz dedi.