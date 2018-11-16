Mersin Yenilenen Çiçek Pasajına 1 Ay Sonra Kavuşuyor

16 Kasım 2018 Cuma 15:19



16 Kasım 2018 Cuma 15:19

Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, halk arasında Mersin Çiçek Pasajı olarak bilinen Gökçay Kapalı İş Merkezi içerisinde devam eden 'yenileme ve iyileştirme projesini' yerinde incelediler. Vali Su, çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığını belirterek, "İnşallah bir ay sonra çalışmalar tamamen bitmiş ocak" dedi.Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan 5 buçuk milyon lira tutarındaki ödenek ve Akdeniz Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli tarafından çizilen mimarı tasarım projesi kapsamında, halk arasında Mersin Çiçek Pasajı olarak bilinen Gökçay Kapalı İş Merkezi'ni kapsayan, 'yenileme ve iyileştirme projesi' başlamıştı.Vali Su ile Başkan Pamuk, pasajın bütününü kapsayan yenileme projesi kapsamındaki çalışmaları yerinde incelediler. Ziyarette Su ve Pamuk, Mersin Çiçek Pasajı'nı otantik dokuların yanında modern bir tasarımla yeni, farklı ve estetik bir görünüme kavuşturacak olan proje hakkında iş merkezinin yönetimi ve esnafı ile de sohbet ettiler. Çiçek pasajındaki buluşmada Pamuk, yenileme projesi çalışmaları hakkında Vali Su'ya bilgiler de verdi. Çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Su, Mersin'in her geçen gün geliştiğini söyledi. Her alanda çok büyük ve önemli yatırımların devam ettiğini vurgulayan Su, "Bizde bunları takip ediyoruz. Bugünde hakikaten Mersin'imiz için çok önemli olan bu çiçek pasajıyla ilgili yatırımı yerinde görmek istedik. Bu çiçek pasajına biz yaklaşık 7-8 ay önce eski Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan ile birlikte gelmiştik. Hakikaten o zaman çok kötü durumdaydı. Vatandaşlar, esnafımız buranın çok cazip olmadığından şikayet ediyorlardı. Tabi konumları iyi olmayınca müşterilerin gezmesi de mümkün olmuyordu. Hemen o dönem Bakanımız Lütfi Elvan hemen bir proje hazırlanmasını istedi. Burayı bir cazibe merkezi haline getirilmesini istedi. Bizde hemen buraya bir proje geliştirdik. Projenin ödeneği de hemen aktarıldı ve burayı yeniden onarıyoruz. Burayı adı gibi çiçek gibi yapıyoruz, bir cazibe merkezi haline getiriyoruz. Bununla ilgili hem çatı kaplamalarından tutunda orta meydanın düzenlenmesine, tüm dükkanların düzenlenmesine kadar hepsini gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 5,5 milyon liralık bir ödenek aktarılmıştı. Bu parayla bunları yapıyoruz. Hemen hemen işin büyük bir kısmı ve ağırlıkta olan kısmı tamamlandı. İnşallah Allah'tan mani gelmezse bir ay sonra tamamen bitmiş olacak. Başta Bakanımız olmak üzere proje de çalışan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah buradaki esnafımız için hayırlı, uğurlu olacak güzel bir hizmeti gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu. - MERSİN