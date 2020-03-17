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MERSİN Yenişehir'de dezenfeksiyon ekipleri kuruldu

Yenişehir'de dezenfeksiyon ekipleri kurulduMERSİN'in Yenişehir ilçesinde, Çin'e ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını önlemleri kapsamında dezenfeksiyon ekipleri kuruldu.

17.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:49
Yenişehir 'de dezenfeksiyon ekipleri kuruldu
MERSİN'in Yenişehir ilçesinde, Çin'e ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını önlemleri kapsamında dezenfeksiyon ekipleri kuruldu.
Yenişehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan dezenfeksiyon ekipleri, yoğun olarak kullanılan alanları düzenli olarak dezenfekte edecek. Önlemleri elden bırakmayan belediye ekipleri, ibadethaneleri, pazar yerlerini, oyun parklarını, spor merkezlerini, cadde ve sokakları, muhtarlıkları ve belediye hizmet binalarını dezenfekte ediyor. Kent genelinde dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını artıran Yenişehir Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının taleplerini de geri çevirmiyor. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, dezenfeksiyon işlemlerini titizlikle yürüttüklerini söyledi. Başkan Özyiğit, "Yenişehir Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz gerekli müdahaleleri yapıyoruz, vatandaşlarımızın da üzerine düşeni yapması gerekiyor. Türkiye'de vaka sayısı maalesef artıyor. Kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmamız gerekiyor. Hep birlikte bu salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.
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MERSİN Yenişehir'de dezenfeksiyon ekipleri kuruldu

Kaynak: DHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Yenişehir, Güncel

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