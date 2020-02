Mersin yerli muz, türkiye'nin ihtiyacının yüzde 85'ini karşılıyor

Yerli muz, Türkiye 'nin ihtiyacının yüzde 85'ini karşılıyorMERSİN'in Anamur ve Bozyazı ilçeleri ile Antalya ve Hatay 'da, son 15 yılda muz üretimi, 50 bin tondan yaklaşık 550 bin tona çıktı .Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Türkiye'nin, muz ihtiyacının yüzde 80-85'ini karşılar hale geldiğini söyledi.Türkiye'nin yerli muz cenneti olan Anamur ve Bozyazı ilçesinde üretim oranı her geçen gün artıyor. Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Türkiye'nin artık muz ithal etmesine gerek olmadığını söyledi. 1990'lı yıllarda Türkiye'nin muz ihtiyacının yüzde 13'ünü karşılarken, bugün yüzde 80-85'ini karşılar hale geldiğini anlatan Gümüş, "Artık ithal muza gerek yok, kalitemiz ve üretimimizle Türkiye'nin muz üretimini karşılayabiliriz" dedi. Muzun bölgenin en önemli ürünlerden birisi olduğuna dikkat çeken Gümüş, "1990'lı yıllarda Türkiye tüketiminin yüzde 13'ünü karşılayabiliyorduk. Muz bitme noktasına gelmişti. O dönemlerde ithal muzda vergi yüzde 26 civarındaydı. Ancak 90'lı yıllardan sonra gerek yukarıya izahımızla, gerekse bakanlığımızın çalışmasıyla, vergi oranı yüzde 145,8'e çıkarıldı. Bunun üzerine de üreticiler, yoğun bir çalışmaya başladı. Şu anda Türkiye tüketiminin yüzde 80-85'ini üretir hale geldik" diye konuştu.Muz üretimiyle ilgili havza çalışması yapıldığını da hatırlatan Gümüş, "Bakanlığımızın havza çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Olumlu ve mükemmel bir çalışma. Muzun bir an evvel havza çalışmasına alınarak nerde, nasıl üretim yapılacağı ile ilgili, hangi üreticiye, hangi bölgeye destek verileceği ile ilgili yeni bir çalışma yapılmasını istiyoruz" dedi.Muz sarartma işletme müdürü Hüseyin Ülker de Anamur'daki üretilen muzun Türkiye'nin tamamına yetecek üretim seviyesine geldiğini söyledi. Önceki yıllarda muzun lüks olarak değerlendirildiğini hatırlatan Ülker, şimdi yerli muzun herkes tarafından tüketilecek fiyat seviyesinde olduğunu vurguladı.Muz üreticisi Önder Demir de, 20 yıldır ithal muz ile sürdürdükleri savaşı yerli üreticiler olarak kazandıklarını ifade etti. Demir, "Muz sektörü şu an itibariyle Türk tarımının lokomotifidir. Örnek alınması gereken bir sektördür. Bu başarıyı istersek tarımın diğer sektörlerinde de gerçekleştirebiliriz. Yeter ki rol model olarak alınsın" ifadelerini kullandı.