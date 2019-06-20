MERSİN Yılandan kurtardığı tavşana bebeği gibi bakıyor

Yılandan kurtardığı tavşana bebeği gibi bakıyorMersin
'inSilifke
ilçesinde yaşayan çiftçi SongülSarıkaya
(37), yılanın boğmak üzere olduğu yavru yaban tavşanını kurtarıp sahiplendi. Sarıkaya'nın bir bebek gibi bakıp keçilerinin sütü ile beslediği tavşanı için su kabağından yaptığı yatak da dikkat çekiyor.
Her sabah keçilerini otlatan Songül Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde de yine keçileri içinKeben
MahallesiDeğirmendere
mevkiine gitti. Burada hayvanları ile ilgilenirken bir yavru yaban tavşanının yılan tarafından yakalandığını ve boğulmak üzere olduğunu gören Sarıkaya, müdahale edip yavru tavşanı ölümden kurtardı. 3 çocuk annesi tarafından eve getirilip keçi sütü ile beslenen tavşan, içine pamuk yerleştirilen su kabağından yapılma yatakta uyuyor.
Tavşana bir anne şefkati ile yaklaşan Sarıkaya, Yılanın elinden alıp evime getirdim ve bir aydır bakıyorum. Şuan evimde keçi sütü ile besliyorum. Her şeyi yemeye başladığı zaman doğaya geri bırakacağım. Şuan evimizin içinde bir kutu içinde barındırıyorum. Su kabağını oyup içine pamuk koydum ve yatak yaptım. Yanına toprak ve keçi sütü koydum. Acıkınca karnını doyurup orada uyuyor. Şuan çok sağlıklı ama henüz doğaya bırakacak kadar beslenemiyor. Doğadan beslenmeye ve kendi başına yaşamayı başarabilecek duruma gelene kadar bakıp sonra bırakacağım dedi.