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Mersin yoğun kar yağışı olan bölgede kayboldu, arama çalışması başlatıldı

Yoğun kar yağışı olan bölgede kayboldu, arama çalışması başlatıldıMERSİN'in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı sırasında arazide kaybolan Ali Kaçar'ı (63) arama çalışması başlatıldı.

27.12.2019 13:13 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:15
Yoğun kar yağışı olan bölgede kayboldu, arama çalışması başlatıldı
MERSİN'in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı sırasında arazide kaybolan Ali Kaçar'ı (63) arama çalışması başlatıldı.
Mersin-Karaman il sınırındaki 2 bin 200 rakımdaki Musabozulduğu mevkisinde Ali Kaçar, iddiaya göre önceki gün arazide kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilmesinin ardından çalışmalara AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de katıldı. Kaybolan Ali Kaçar'ı, arazide arama çalışmaları sürüyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
(Mersin), (DHA)-
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Mersin yoğun kar yağışı olan bölgede kayboldu, arama çalışması başlatıldı

Ali Kaçar, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

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