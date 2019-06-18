18.06.2019 17:01
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MERSİN Yoğun yağış yol çökertti

Yoğun yağış yol çökerttiMersin'in Silifke ilçesinin yüksek kesimlerinde yaşanan yoğun yağışın neden olduğu sel suları grup yollarının çökmesine neden oldu.

Yoğun yağış yol çökertti
Mersin'in Silifke ilçesinin yüksek kesimlerinde yaşanan yoğun yağışın neden olduğu sel suları grup yollarının çökmesine neden oldu.
Yağış, Silifke ilçesine bağlı Mara Yaylası'nda yaşandı. Aniden bastıran yağış, kısa sürede sele neden oldu. Sel suları aktığı bölgede mahallelerin ulaşımını sağlayan grup yollarına zarar verdi. Bazı grup yollarında yağış ve sel suları nedeni ile çökmeler meydana geldi. Sürüceler bölgeden kontrollü bir şekilde geçmeye çalışırken bir hastayı almaya giden ambulans ise geri dönmek zorunda kaldı. Bir kamyonda yol ortasında kalınca trafik kısa bir süre aksadı. Bölgede yağış devam ediyor.MERSİN Yoğun yağış yol çökertti
Kaynak: DHA
Mara, Silifke, Mersin, Güncel

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