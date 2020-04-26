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MERSİN Yol kenarında duran köpek, tüfekle vurularak öldürüldü

Yol kenarında duran köpek, tüfekle vurularak öldürüldüMERSİN'in Tarsus ilçesinde yol kenarında duran köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

26.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 26.04.2020 10:49
Yol kenarında duran köpek, tüfekle vurularak öldürüldü
MERSİN'in Tarsus ilçesinde yol kenarında duran köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Vatandaşlar ve hayvan hakları savunucuları olaya tepki gösterdi.
İlçeye bağlı Alifakı Mahallesi'nde bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitü Müdürlüğü'nün karşısında, yol kenarında duran köpek, yoldan geçen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle vuruldu. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden köpek, öldü.
Mahallede köpeği besleyen vatandaşlardan Nevzat Durmaz, olayı polise bildirerek, şüphelilerin yakalanmasını istedi.
Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Tarsus Temsilcisi Aslı Gözen de, son dönemde hayvanlara karşı işlenen suçların arttığına dikkat çekerek, olaya tepki gösterdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. MERSİN Yol kenarında duran köpek, tüfekle vurularak öldürüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Tarsus, Güncel , Haber
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