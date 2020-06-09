MERSİN Yuvasından düşen 'yavru doğan' yerine konuldu

Yuvasından düşen 'yavru doğan' yerine konulduMERSİN'in Erdemli ilçesinde ağaçta bulunan yuvasından düşen nesli tükenmekte olan delice doğan yavrusu, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda yeniden yuvasına konuldu.

09.06.2020 19:03 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:10
Yuvasından düşen 'yavru doğan' yerine konuldu
MERSİN'in Erdemli ilçesinde ağaçta bulunan yuvasından düşen nesli tükenmekte olan delice doğan yavrusu, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda yeniden yuvasına konuldu.
İlçeye bağlı Kumkuyu Mahallesi'ndeki Tırtar Mesire Alanı'nda piknik yapan Aşkın Akçay, yere düşen yavru doğanı görünce durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şubesi'ne bildirdi. Görevliler, inceledikleri yavru kuşun, yuvasının bulunduğu ağacı da tespit ederek itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri kuş yavrusunu diğer yavruların bulunduğu yuvaya yerleştirdi. Mersin'e tatil için geldiğini ifade eden Aşkın Akçay, "Sabah erken saatte piknik esnasında yerde yırtıcı bir kuş yavrusu gördük. Kuşun yaralı olduğunu düşündük. Hemen konuyu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile paylaştık. En kısa sürede gelerek yardımcı oldular. Tüm vatandaşlarımızı özellikle de nesli tükenmekte olan hayvanlara karşı duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şube Şefi Mevlüt Çetin ise, "Yuvasından düşen yavru delice doğanı duyarlı vatandaşlar haber verdi. İncelemesini yaptık, herhangi bir yarasının olmadığını gördük. İtfaiye ekiplerine de haber verdik. İtfaiye ekipleriyle birlikte yavruyu yuvasına yerleştirdik. Arkadaşlarımız aralıklarla gelip kuşun takibini yapacak" dedi. MERSİN Yuvasından düşen ’yavru doğan’ yerine konuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, İtfaiye, Mersin, Güncel, Haber

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