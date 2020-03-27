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MERSİN Zabıta, yaşlıların hem maaşını çekiyor hem de alışverişini yapıyor

Zabıta, yaşlıların hem maaşını çekiyor hem de alışverişini yapıyorMERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri, salgın nedeniyle evden çıkması kısıtlı olan yaşlı vatandaşların hem maaşlarını çekip kendilerine teslim ediyor, hem de pazar alışverişlerini yaparak evlerine ulaştırıyor.

27.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:28
Zabıta , yaşlıların hem maaşını çekiyor hem de alışverişini yapıyor
MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri, salgın nedeniyle evden çıkması kısıtlı olan yaşlı vatandaşların hem maaşlarını çekip kendilerine teslim ediyor, hem de pazar alışverişlerini yaparak evlerine ulaştırıyor.
Akdeniz Belediyesi; neredeyse tüm dünya ülkelerine yayılan Koronavirüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında, ilçe genelinde sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarının yanı sıra, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun bir bileşeni olarak, evlerinden çıkması riskli olan 65 yaş ve üstü vatandaşların, başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla da gece-gündüz demeden çalışıyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gece-gündüz demeden, Koronavirüs (Covid19) salgını nedeniyle risk grubundan olan yaşlı vatandaşların yardımına koşuyor. Ekipler, dileyen 65 yaş ve üstü vatandaşların maaşını çekiyor, istedikleri gıdaların da alışverişini yapıp kendilerine teslim ediyor. Evden çıkması kısıtlı olan vatandaşlar, 112, 155, 156 numaralı telefonlar üzerinden kriz masasına ulaşıp taleplerini iletebiliyor.
Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Koronavirüs ile mücadelede, belediye olarak üzerlerine düşen görev ve sorumluluğu, zamanında ve en etkili şekilde yerine getirmenin mücadelesini verdiklerini belirterek, "Bu zorlu günleri işbirliği ve dayanışma içinde mutlaka atlatacağız. Salgınla mücadele kapsamında, belediyemizde bir kriz masası oluşturduk. Bu sayede her yaş ve kesimden insanımız bize ulaşıyor. Bizler de talep ve ihtiyaçlarını yerine getiriyor, varsa şikayetlerini çözüyoruz. Salgın nedeniyle sokağa çıkması riskli olan yaşlı insanlarımızın maaşlarını çekmek, kendilerine gıda paketi ve dezenfekte ürünleri ulaştırmak gibi hizmetleri de veriyoruz. Koronavirüs ile mücadele gereği, Akdeniz ilçe genelinde başlattığımız dezenfekte ve temizlik hizmetimiz de aralıksız şekilde devam edecek" dedi. MERSİN Zabıta, yaşlıların hem maaşını çekiyor hem de alışverişini yapıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Akdeniz, Zabıta, Güncel

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MERSİN Zabıta, yaşlıların hem maaşını çekiyor hem de alışverişini yapıyor

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