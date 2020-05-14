MERSİN Zabıtadan fahiş fiyat ve etiket denetimi

Zabıtadan fahiş fiyat ve etiket denetimiMERSİN'de Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte marketlerde fiyat, etiket ve reyon-kasa fiyat çıkış denetimi gerçekleştirdi.

14.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:08
Zabıtadan fahiş fiyat ve etiket denetimi
MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte marketlerde fiyat, etiket ve reyon-kasa fiyat çıkış denetimi gerçekleştirdi.
Marketlerin vatandaşlara ürünleri fahiş fiyattan satarak, vatandaş üzerinden haksız kazanç elde etmemesi için denetimler gerçekleştiren Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, ürün fiyatlarını, ürünün yer aldığı reyonda fiyat etiketinin olup olmadığını denetliyor. Vatandaşların markette en sık karşılaştığı sorunlardan birisi de aldığı ürünün kasa çıkış fiyatının reyonda yazan fiyattan pahalı olması. Ekipler vatandaşların bu mağduriyetinin de önüne geçebilmek adına gıdanın reyon fiyatı ile kasa çıkış fiyatı arasındaki uygunluğunu da denetliyor. Market raflarındaki ürünleri inceleyen zabıta ekipleri, tüm reyonları geziyor. Kasap ve şarküteri reyonlarında ürünlerin son kullanım tarihlerine tek tek bakan ekipler, denetimler esnasında marketleri hijyen ve genel temizlik yönünden de kontrol ediyor. MERSİN Zabıtadan fahiş fiyat ve etiket denetimi

Kaynak: DHA

Etiketler: Zabıta, Güncel, Haber

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