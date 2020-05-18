MERSİN Ziyarete gelen komşunun hayvanlarını çalan şüpheli ve iki arkadaşı yakalandı

Ziyarete gelen komşunun hayvanlarını çalan şüpheli ve iki arkadaşı yakalandıMERSİN'in Silifke ilçesinde, evine misafirliğe gelen komşunun ahırından 2 arkadaşı ile birlikte 65 küçükbaş çalan Ö.A., yakalandı.

MERSİN Ziyarete gelen komşunun hayvanlarını çalan şüpheli ve iki arkadaşı yakalandı
18.05.2020 21:38 | Son Güncelleme: 18.05.2020 21:39
Ziyarete gelen komşunun hayvanlarını çalan şüpheli ve iki arkadaşı yakalandı
MERSİN'in Silifke ilçesinde, evine misafirliğe gelen komşunun ahırından 2 arkadaşı ile birlikte 65 küçükbaş çalan Ö.A., yakalandı. Çalınan hayvanlar da bulunarak sahibine teslim edildi.
İlçeye bağlı Çadırlı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan İ.U., kendisine ait 65 küçükbaşın çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayının İ.U.'nun evde olmadığı sırada meydana geldiğini saptadı. Ekipler, İ.U.'nun hırsızlığın yapıldığı saatte misafirliğe gittiği komşusu Ö.A. üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Arşiv araştırmasında geçmiş tarihlerde hayvan hırsızlığı suçundan sabıkasının bulunduğu tespit edilen şüpheli Ö.A., yakın takibe alınarak ilçe merkezinde yakalandı. Şüpheli Ö.A., jandarmadaki ifadesinde hırsızlık suçunu itiraf etti. Ö.A.'nın hırsızlık olayını A.D ve S.D ile birlikte işlediği ve hayvanları kamyonete yükleyerek Sabak Mahallesi'nde A.D.' ye sattığı belirlendi.
Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheliler diğer şüpheliler A.D. ve S.D. de yakalanarak gözaltına alındı. Bulunan 65 küçükbaş ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Silifke, Güncel, Haber

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