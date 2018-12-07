07 Aralık 2018, 15:29
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Mersinden Suriye'ye İnsani Yardım

Mersinden Suriye

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle hazırlanan 26 ton un yüklü yardım tırı, Mersin'den Suriye'ye gönderildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle hazırlanan 26 ton un yüklü yardım tırı, Mersin'den Suriye'ye gönderildi.

Mersin İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Azez bölgesinde savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere 26 ton un yüklü yardım tırı hazırlandı.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin dua etmesinin ardından Mersin'den uğurlanan tır, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak. Diyanet İşleri Başkanlığı,Mersin,Suriye
07 Aralık 2018 Cuma 15:29