Mersinden Suriye'ye İnsani Yardım

Diyanet İşleri Başkanlığı
ve Türkiye
Diyanet Vakfı iş birliğiyle hazırlanan 26 ton un yüklü yardım tırı, Mersin
'den Suriye
'ye gönderildi.
Mersin İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Azez
bölgesinde savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere 26 ton un yüklü yardım tırı hazırlandı.
İl Müftüsü Şaban Kondi'nin dua etmesinin ardından Mersin'den uğurlanan tır, Kilis
Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak.
Diyanet İşleri Başkanlığı,Mersin,Suriye
07 Aralık 2018 Cuma 15:29