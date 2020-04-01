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Mersinli çiftçiden Milli Dayanışma Kampanyası'na anlamlı destek

Mersinli çiftçiden Milli Dayanışma Kampanyası'na anlamlı destek 69 yaşındaki 4 çocuk babası çiftçi Ali Soy, jandarma ekipleri aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına 200 liralık destekte bulundu Mersin'de 69 yaşındaki 4 çocuk babası çiftçi Ali...

01.04.2020 09:05 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:06
Mersinli çiftçiden Milli Dayanışma Kampanyası'na anlamlı destek
69 yaşındaki 4 çocuk babası çiftçi Ali Soy, jandarma ekipleri aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına 200 liralık destekte bulundu
MERSİN - Mersin'de 69 yaşındaki 4 çocuk babası çiftçi Ali Soy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' adıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına 200 liralık destekte bulunarak oldukça anlamlı ve örnek bir davranışa imza attı.
Merkez Toroslar ilçesi Çavak Mahallesi'nde çiftçilik yaparak zor şartlar altında yaşamını sürdüren 69 yaşındaki 4 çocuk babası Ali Soy, 65 yaş ve üstü yaşlıların sokağa çıkmasının kısıtlı olmasından dolayı jandarma ekiplerini telefonla arayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına imkanları ölçüsünde destek olmak istediğini bildirdi. Yaşlı adam, talebi üzerine eve gelen jandarma ekiplerine 200 TL vererek, dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına bağış yapmak istediğini söyledi.
Jandarma ekipleri, çiftçi Ali Soy'a gösterdiği örnek davranıştan dolayı teşekkür ederek verdiği parayı kampanya hesabına yatırıp dekontunu da yaşlı adama teslim etti. Mersinli çiftçiden Milli Dayanışma Kampanyası’na anlamlı destek

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma, Mersinli, Genel

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Mersinli çiftçiden Milli Dayanışma Kampanyası'na anlamlı destek
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