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Mersinli Cihangir'i Ankara buldu

MERSİN'de oturan ve sosyal medyada "Ankara beni bulsun" videosuyla tanınan Cihangir Göktaş'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla ilk kez kimlik kartı düzenlendi.

15.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:02Mersinli Cihangir'i Ankara buldu

MERSİN'de oturan ve sosyal medyada " beni bulsun" videosuyla tanınan Göktaş'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla ilk kez kimlik kartı düzenlendi.

esnafın yardımıyla hayatını sürdüren ve sosyal medyada paylaşılan videolarla ünlenen 'Kenedy Dayı' olarak bilinen Mersinli Cihangir, rahatsızlandığında kimliği olmadığı için hastanelerde tedavi olmakta zorluk yaşıyordu. Durumu öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, talimat verdi. Mersinli Cihangir'in kimlik bilgilerine ulaşılırken, isminin Cihangir Göktaş olduğu belirlendi. Göktaş'ın, 1972 yılında İzmir'de doğduğu, aslen Elazığlı olduğu öğrenildi. Cihangir Göktaş, yıllar sonra düzenlenen kimliğine kavuştu.



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Kaynak: DHA

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