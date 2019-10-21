Mersinli'de İsale hattının güzergahı değiştirildi

Çalışma sayesinde mahalleye kesintisiz içme suyu sağlandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde eskiyen hatlardan dolayı yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmaya devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Salihli ilçesine bağlı Mersinli Mahallesinde evlerin altından geçen ve sık sık patlak sorunları yaşanan içme suyu isale hattının yönünü değiştirdi. Evlerin altında kalan isale hattında sürekli patlak meydana gelmesi ve arızalara müdahale edilmesinde yaşanan sorun, isale hattının güzergahının değiştirilmesi ile son buldu. Mersinli Mahalle Muhtarı Ali Yaman da çalışmadan memnun kaldığını belirterek MASKİ'ye teşekkür etti.