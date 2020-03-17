Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Mersinli İş insanı Hüseyin Şaman vefat etti - Ekonomi

Mersinli İş insanı Hüseyin Şaman vefat etti

Makine sanayisinin tanınmış iş insanlarından Şamanlar A.Ş.'nin Kurucularından Hüseyin Şaman 89 yaşında Mersin'de vefat etti.

17.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:04
Mersinli İş insanı Hüseyin Şaman vefat etti
Makine sanayisinin tanınmış iş insanlarından Şamanlar A.Ş.'nin Kurucularından Hüseyin Şaman 89 yaşında Mersin 'de vefat etti.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Mersin, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Ekonomi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti Ekonomi
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı Ekonomi
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Ekonomi
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı Ekonomi
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Ekonomi
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Ekonomi
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Ekonomi
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu