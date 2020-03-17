Mersinli İş insanı Hüseyin Şaman vefat etti
Makine sanayisinin tanınmış iş insanlarından Şamanlar A.Ş.'nin Kurucularından Hüseyin Şaman 89 yaşında Mersin'de vefat etti.
17.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:04
Makine sanayisinin tanınmış iş insanlarından Şamanlar A.Ş.'nin Kurucularından Hüseyin Şaman 89 yaşında Mersin 'de vefat etti.
Kaynak: Dunya.com
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