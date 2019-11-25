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Mersinli kadınlar, öldürülen kadınların mezarlarına karanfil bıraktı

Mersinli kadınlar, öldürülen kadınların mezarlarına karanfil bıraktıMersin'de 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla bir araya gelen kadınlar, erkekler tarafından öldürülen kadınların mezarlarını ziyaret etti.

25.11.2019 15:19 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:26
kadınlar, öldürülen kadınların mezarlarına karanfil bıraktı
Mersin'de 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla bir araya gelen kadınlar, erkekler tarafından öldürülen kadınların mezarlarını ziyaret etti.
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği üyesi kadınlar merkez Toroslar ilçesinde bulunan Akbelen Şehir Mezarlığı'na defnedilen ünlü şarkıcı Bergen, geçtiğimiz haziran ayında öldürülen Filiz Kaplan ve 2015'te hunharca katledilen Özgecan Aslan'ın mezarlarına karanfil bıraktı.
Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Şube Başkanı Şerife Arıcı Yıldız, kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi. Son on ayda Mersin'de 9, Türkiye'de 312 kadının öldürüldüğünü anımsatan Yıldız, Kadına yönelik şiddetle mücadele edemediğimizden ve dayanışma içinde olamadığımızdandır ki, bu ülkede her gün neredeyse iki kadın hunharca öldürülüyor ve 80 milyon bu cinayetleri sessizce seyrediyor. Kabirlerini ziyaret ettiğimiz Bergen, Özgecan Aslan, Filiz Kaplan son yıllarda binlere ulaşan şiddet kurbanı kadınlardan sadece bazıları. Bu cinayetlerin sayıları kadar şekilleri de ülkemizde kadına yönelik şiddeti ürkütücü bir boyuta taşımıştır. Son kurbanlardan Emine Bulut'un 'ölmek istemiyorum' çığlığı hala kulaklarımızda çınlamaktadır. Ülkemizde kadınların yaşamı, özellikle boşanmış ve boşanmak isteyen kadınların yaşamı risk altındadır. Tüm yurttaşları, sivil toplum kuruluşlarını, kamu kurum ve kuruluşlarını, medyayı kadına yönelik şiddete karşı topyekun tavır almaya, yargıyı mağduru korumaya, faili en ağır biçimde cezalandırmaya, devleti ve kurumlarını İstanbul Sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz dedi.
Mersinli kadınlar, öldürülen kadınların mezarlarına karanfil bıraktı

Mersinli, Güncel

Kaynak: DHA


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