MERSİNLİ KUAFÖRDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ HİZMET

MERSİN'in Yenişehir ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle kuaför salonunu 50 gün kapatmak zorunda kalan Samet Kara, salonu açtıktan sonra tüm sağlık çalışanlarına 1 ay boyunca ücretsiz hizmet vermeye başladı.

21.05.2020 08:52 | Son Güncelleme: 21.05.2020 08:54
MERSİN'in Yenişehir ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle kuaför salonunu 50 gün kapatmak zorunda kalan Samet Kara, salonu açtıktan sonra tüm sağlık çalışanlarına 1 ay boyunca ücretsiz hizmet vermeye başladı.
Mersin'de Yenişehir ilçesi Pozcu Mahallesi Kuşimato Sokak üzerindeki kadın kuaför salonunu 50 gün sonra açan Samet Kara, sağlık çalışanlarına 1 ay boyunca ücretsiz hizmet verecek. Salonunu virüse karşı dezenfekte edip, yeniden boyadıklarını belirten Kara, yaklaşık 1 hafta boyunca salonlarını dezenfekte ettiklerini kaydetti. Kara, "Steril ürünler, eldiven, maske, ateş ölçüm aleti aldık. Salonumuzda tek kullanımlık malzemeler kullanıyoruz. Koltuklarımızı bir dolu bir boş yaptık. Müşterilerimiz kalktıktan sonra kullanılan ürünleri dezenfekte ediyoruz. Müşterilerimiz kapıdan içeri girdiklerinde ilk olarak ateşini ölçüyoruz. Ateşini ölçtükten sonra isim ve telefon numaralarını kaydediyoruz. Maskesi yoksa maske veriyoruz. Ellerine dezenfektan sıktıktan sonra salonumuza alıyoruz" dedi.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 1 AY ÜCRETSİZ
Salonlarında 1 ay boyunca sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vereceklerini kaydeden Kara, "Sağlık çalışanları bizler için çok şey yaptı. Biz de onlar için bir şeyler yapalım dedik. Bir ay boyunca tüm sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vereceğiz. Onlar için elimizden gelen bu, keşke daha fazla bir şey yapabilsek" diye konuştu. MERSİNLİ KUAFÖRDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ HİZMET

Kaynak: DHA

Etiketler: Yenişehir, Kuaför, Mersin, Güncel, Haber

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