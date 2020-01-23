Mersinli Mahallesi'nde terfi hattı deplase edildi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde eskiyen hatlardan dolayı yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Salihli ilçesine bağlı Mersinli Mahallesi'nde yıllar önce döşenen ve sık sık sorun yaşanan içme suyu terfi hattının bağlantısı iptal edilerek, deplase çalışması ile hattın yönü değiştirildi. İçme Suyu Daire Başkanlığı ekiplerinin özverili çalışması ile mahalleye daha kesintisiz içme suyu temin edildi.

MASKİ'nin çalışmalarından memnunum"

Mersinli Mahalle Muhtarı Ali Yaman, "Mahallemizdeki içme suyu terfi hattı, sürekli sorun yaşatıyor, vatandaşlar susuz kalıyordu. MASKİ ekipleri, zamanla deformasyona uğramış boruları hem yeniledi hem de yön değişikliği yaptı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.